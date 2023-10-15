Наземная операция ЦАХАЛ может закончиться этнической зачисткой Газы

лина любимцева Сейчас Израиль проводит ТОТАЛЬНУЮ ЭТНИЧЕСКУЮ ЗАЧИСТКУ сектора Газа. Чтобы у палестинских беженцев не было выхода к морю и оттуда не пришла к ним помощь без согласия Израиля. В дальнейшем они и сектор на севере уничтожат таким же образом! По тому же самому сценарию.

лл лина любимцева Я не думаю, что это было именно предательство. ЭТО согласованная провокация Израиля и США, чтобы потом обвинить "палестинских боевиков из сектора Газа"... Израиль СЕКТОР Газа ЗАЧИЩАЕТ от палестинцев!!