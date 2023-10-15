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Несекретные материалы

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Наземная операция ЦАХАЛ может закончиться этнической зачисткой Газы

Наземная операция ЦАХАЛ может закончиться этнической зачисткой Газы

Очередная эскалация палестино-израильского конфликта в значительной степени отвлекла внимание от событий на Украине.

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Комментарии
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лина любимцева
Сейчас Израиль проводит ТОТАЛЬНУЮ ЭТНИЧЕСКУЮ ЗАЧИСТКУ сектора Газа. Чтобы у палестинских беженцев не было выхода к морю и оттуда не пришла к ним помощь без согласия Израиля.  В дальнейшем они и  сектор на севере уничтожат таким же образом! По тому же самому сценарию.
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5 час.
лл
лина любимцева
Я не думаю, что это было именно предательство. ЭТО согласованная провокация Израиля и США, чтобы потом обвинить &quot;палестинских боевиков из сектора Газа&quot;... Израиль  СЕКТОР Газа ЗАЧИЩАЕТ от палестинцев!!
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5 час.
Людмила Лиханова
ЖЫды должны или выполнить решение ООН о создании ДВУХ суверенных государств или пусть еще сотню лет побегают в поисках идиотов которые согласятся их приютить себе на погибель. Нация христопродавцев, Иудино племя не может не гадить везде, где они живут. ВОТ ТАК ОНИ ОТТЯПЫВАЛИ ЗЕМЛИ ПАЛЕСТИНЦЕВ КОТОРЫЕ ПРИЮТИЛИ ИХ. ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ОБ ЭТИХ ИУДАХ?
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1 час.

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