«Кто зашел на курскую землю, здесь умрет»

11,5K прочтений Сегодня В Курской области наши бойцы сталкиваются почти со всей техникой стран НАТО, которую поставляли Украине — и почти вся она хорошо горит, говорит командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
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