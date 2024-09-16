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«Кто зашел на курскую землю, здесь умрет»

«Кто зашел на курскую землю, здесь умрет»

11,5K прочтений Сегодня В Курской области наши бойцы сталкиваются почти со всей техникой стран НАТО, которую поставляли Украине — и почти вся она хорошо горит, говорит командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

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