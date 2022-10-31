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Путин принес соболезнования главе Индии из-за обрушения моста

Путин принес соболезнования главе Индии из-за обрушения моста

REUTERS/Stringer Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди после обрушения моста в индийском штате Гуджарат, в результате чего погибли более 140 человек.

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