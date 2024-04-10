Черный убийца? Возможна ли передозировка кофе

Отношение к кофе у людей разное. Кто-то на дух не переносит даже запах этого напитка, кто-то и рад бы побаловать себя чашечкой другой, но не может из-за медицинских противопоказаний, кто-то пьет пару раз в день, не имея особой зависимости.