В СК РФ сообщили об обысках в муниципальных компаниях в Красноярском крае

ФСБ и СК РФ проводят обыски в муниципальных организациях "Специализированное автотранспортное предприятие" (САТП), "Управление дорог и благоустройства" (УДИБ), а также в компании "Промстрой", сообщили РЕН ТВ в СК РФ по Красноярскому краю.
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