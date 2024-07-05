В СК РФ сообщили об обысках в муниципальных компаниях в Красноярском крае

ФСБ и СК РФ проводят обыски в муниципальных организациях "Специализированное автотранспортное предприятие" (САТП), "Управление дорог и благоустройства" (УДИБ), а также в компании "Промстрой", сообщили РЕН ТВ в СК РФ по Красноярскому краю.