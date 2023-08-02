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Кудашов о Гусеве: «Пошел какой-то миф, что он не режимщик! Хочу сразу эти вещи отсечь. Посмотрите, как он тренируется. Он везде успевает, держит удар, создает моменты»

– «Хоккей ускоряется. Медленные игроки за соперниками уже не успевают и начинают нарушать правила», – говорили вы.

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