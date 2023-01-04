Олимпийский чемпион Сарсекбаев о новом Министре спорта: «Никакого отношения к спорту не имеет»

Олимпийский чемпион по боксу в Пекине 2008 Бакыт Сарсекбаев на своей странице в Инстаграм поделился мнением о новом Министре культуры и спорта Асхате Оралове: «Поздравляю с Новым министром, дорогие неравнодушные к спорту казахстанцы! Ранее не слыхал о нем, википедия говорит что он из той, правящей партии.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии