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Олимпийский чемпион Сарсекбаев о новом Министре спорта: «Никакого отношения к спорту не имеет»

 Олимпийский чемпион по боксу в Пекине 2008 Бакыт Сарсекбаев на своей странице в Инстаграм поделился мнением о новом Министре культуры и спорта Асхате Оралове: «Поздравляю с Новым министром, дорогие неравнодушные к спорту казахстанцы! Ранее не слыхал о нем, википедия говорит что он из той, правящей партии.

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