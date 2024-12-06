Доходную часть бюджета Воронежа на 2025 год увеличили до 44,5 миллиарда рублей

Проект бюджета-2025 в первом чтении рассматривался на комиссиях по работе с городскими предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий; развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры; развитию местного самоуправления, цифровизации, депутатской этике и противодействию коррупции; экологии и природопользованию; развитию малого и среднего бизнеса, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию.