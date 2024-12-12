В Бийске женщина и ребенок пострадали при взрыве бытового газа

Мальчик находится в тяжелом состоянии Место происшествия / Фото: бийская станция скорой медицинской помощи В Бийске женщина и девятилетний ребенок пострадали в результате взрыва бытового газа, сообщает в своем Telegram-канале городская станция скорой медицинской помощи.
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