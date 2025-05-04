"Врут Путину в лицо": Что происходит в ДНР, реальную картину дал доброволец СВО. "Чем ты недоволен – зачем пишешь жалобы?"

ВС

Владимир Степанян

То, что происходит на новых территориях в малом бизнесе, это ужасно и недопустимо. Однако еще страшнее то, что на СВО происходит аналогичное, реальное положение дел, буквально во всех сферах, искажается и приукрашивается, буквально на каждой ступени - батальон, полк, дивизия, армия…, пока информация доходит до Верховного, « прирост» позитива и умалчивание негатива достигает невероятных размеров. И это во всем, от результатов боевых действий до снабжения войск и госпиталей, лозунг министра обороны, « ошибаться можно, врать нельзя» не работает и это одна из главных проблем СВО.