"Врут Путину в лицо": Что происходит в ДНР, реальную картину дал доброволец СВО. "Чем ты недоволен – зачем пишешь жалобы?"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанян
То, что происходит на новых территориях в малом бизнесе, это ужасно и недопустимо. Однако еще страшнее то, что на СВО происходит аналогичное, реальное положение дел, буквально во всех сферах, искажается и приукрашивается, буквально на каждой ступени - батальон, полк, дивизия, армия…, пока информация доходит до Верховного, « прирост» позитива и умалчивание негатива достигает невероятных размеров. И это во всем, от результатов боевых действий до снабжения войск и госпиталей, лозунг министра обороны, « ошибаться можно, врать нельзя» не работает и это одна из главных проблем СВО.
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2 час.
Э
ЭММА
«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» — цитата из стихотворения Александра Пушкина «Признание» (1826).
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2 час.
Валерий Светлый
думаю, что в ситуацию должны вмешаться спецслужбы. на лицо явный чиновный саботаж
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40 мин.
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