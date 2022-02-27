Футурофобия: откуда берётся страх перед будущим и что делать?

Футурофобия — это страх перед будущим, перед изменениями и неизвестностью. Данное состояние сопровождается повышенной тревожностью, зацикленностью на негативе, слепой верой в отрицательный исход любых событий, а также оправданием своего бездействия по принципу «если я что-то изменю, будет еще хуже».