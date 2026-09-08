Хоккеисты Петербурга одержали победу на чемпионате КХЛ

В Северной столице прошел регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Как прошло ледовое противостояние между СКА и московским «Динамо»? Петербургский СКА обыграл «Динамо» со счетом 5:3 на матче КХЛ, который прошел в городе на Неве.