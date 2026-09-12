Запасы нефти в Западной Сибири оказались сильно переоценены

Исследователи РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина применили новый метод анализа горных пород и выяснили, что баженовская свита в Западной Сибири содержит в полтора-семь раз больше воды, чем предполагалось ранее.
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