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Запасы нефти в Западной Сибири оказались сильно переоценены

Запасы нефти в Западной Сибири оказались сильно переоценены

Исследователи РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина применили новый метод анализа горных пород и выяснили, что баженовская свита в Западной Сибири содержит в полтора-семь раз больше воды, чем предполагалось ранее.

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