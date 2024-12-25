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«Гинер затянулся сигарой — как дон Корлеоне: «Руслан, я в курсе, что произошло». Топ интервью о футболе 2000-х

«Гинер затянулся сигарой — как дон Корлеоне: «Руслан, я в курсе, что произошло». Топ интервью о футболе 2000-х

Тонна историй от экс-футболиста ЦСКА.Руслан Нахушев — воспитанник кабардинского футбола. В 17 лет он переехал из местного «Спартака» в поднимающийся ЦСКА Гинера и Газзаева.

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