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От фо до чуду. Национальные кухни завоевывают барнаульский общепит

От фо до чуду. Национальные кухни завоевывают барнаульский общепит

Сегодня Алтайский край претендует на статус второй гастрономической столицы Сибири после Красноярска Китайский бизнесмен принял участие в открытии нового кафе национальной кухни в центре Барнаула.

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