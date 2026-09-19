Экс-игрок Быстров: матчи "Зенита" не смотрел, рыбалка интереснее

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что не смотрел последние матчи петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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