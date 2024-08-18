Минтай в «теплой подушке». Настоящий кулинарный хит из дешёвого рыбного филе

Запечённый минтай — это простое, вкусное и полезное блюдо. Минтай содержит большое количество белка, витаминов (А, С, Е, группы В) и минералов (фосфор, калий, кальций, железо), необходимых для здоровья человека.
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