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Умер Герой России Роман Шадрин

Умер Герой России Роман Шадрин

Он перенёс операцию на фоне онкологического заболевания.фото: личная страница Р. Щадрина в Facebook На 55-м году жизни скончался герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин, сообщил его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.

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