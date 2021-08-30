Умер Герой России Роман Шадрин

Он перенёс операцию на фоне онкологического заболевания.фото: личная страница Р. Щадрина в Facebook На 55-м году жизни скончался герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин, сообщил его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.