Политика как он...
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Политика как она есть

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Такер Карлсон: Байден навредил бы США гораздо больше, если был в здравом уме

Такер Карлсон: Байден навредил бы США гораздо больше, если был в здравом уме

Президент США Джо Байден мог бы навредить стране гораздо больше, если бы находился в здравом уме. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон во время прямого эфира, посвященного съезду Демократической партии США, передает ТАСС.

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