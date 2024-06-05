Сенатора Турчака досрочно сняли с должности в Совфеде

Совет Федерации Российской Федерации досрочно завершил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его новым назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Алтай.
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