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Сенатора Турчака досрочно сняли с должности в Совфеде

Сенатора Турчака досрочно сняли с должности в Совфеде

Совет Федерации Российской Федерации досрочно завершил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его новым назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Алтай.

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