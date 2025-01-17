Пожар на востоке Америки уже унес больше денег, чем выкачал из Соединенных Штатов киевский режим. Январская трагедия Лос-Анджелеса постепенно превращается в крупнейшее стихийное бедствие в истории страны.
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