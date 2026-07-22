Европейскому союзу (ЕС) стоит перестать саботировать дипломатическое решение украинского конфликта, начав диалог с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X.
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