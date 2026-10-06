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Свет как ключ к зрению: революционная оптогенетика возвращает надежду слабовидящим

Представьте себе мир, где свет может стать лекарством. Именно это стало реальностью благодаря оптогенетике — революционной технологии, за которую Нобелевская премия по медицине 2026 года была присуждена её создателям.

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