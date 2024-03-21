Адамов о форме «Оренбурга»: «Розовый – несерьезный цвет для мужиков». В «Оренбурге» ответили: «Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Сделаем форму в цвет флага Чечни, если Арсен останется»

– Чеченцы – гордый и мужественный народ. Каково тебе выходить на поле в розовой форме? – Ха-ха! Мы как раз с «Зенитом» играли в розовой форме, все наши футболисты прикалывались: «Не дай бог, ты эту футболку в Грозном покажешь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии