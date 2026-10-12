В центре Бишкека банда киргизов ограбила и надругалась над россиянином прямо у здания прокуратуры. Полиция пыталась всё замять...

История о том, как сказки про гостеприимные солнечные страны разбиваются о глухую стену криминального беспредела.
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- "Пенсией доволен?...
- "Пенсией доволен?...
- ВБ Армянский дебошир...
Просто ублюдки и мрази их родителей и их только так же с ними поступить, безнаказаность рождает приступность - банды, все масульмане ненавидят русских христиан и все эти республики из своих аулов ростят моральных уродов, а мы им работу квартиры пошли они на хуй
Господи,как ненавижу этих говномесов(любой национальности).
долбанная дружбанародов..жили мирно со всеми 198 нациями и народностями, нет чиновникам нужны мигранты
Это каким надо быть отбитым на всю голову, чтоб ехать в страны Со. Азии, да ещё и за свои же деньги?
Когда уже до наших идиотов дойдёт что туризм в страны Азии опасен для кошелька и здоровья. Больше некуда поехать бедным или баранины сильно хочется. В Монголию езжайте.
Киргизские пидарасы
Этих ублюдков родили те ублюдки которые в 90-х унижали,убивали,насиловали русских по национальному признаку и не понесли наказания. Безнаказанность порождает беспредел в отношении русских по всему постсоветскому пространству. Так что спасение утопающих,дело рук самих утопающих,держаться нужно вместе,спина к спине.
надо чтобы консульство Киргизии оплатило ребятам из "Русской общины" турпоездку в Бишкек "для осмотра достопримечательностей города..."