Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 383 подписчика

В центре Бишкека банда киргизов ограбила и надругалась над россиянином прямо у здания прокуратуры. Полиция пыталась всё замять...

В центре Бишкека банда киргизов ограбила и надругалась над россиянином прямо у здания прокуратуры. Полиция пыталась всё замять...

История о том, как сказки про гостеприимные солнечные страны разбиваются о глухую стену криминального беспредела.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия Олейникова
Наталия Олейниковаизменено

Просто ублюдки и мрази их родителей и их только так же с ними поступить, безнаказаность рождает приступность - банды, все масульмане ненавидят русских христиан и все эти республики из своих аулов ростят моральных уродов, а мы им работу квартиры пошли они на хуй

Профиль пользователя Александр Т
Александр Т

Когда уже до наших идиотов дойдёт что туризм в страны Азии опасен для кошелька и здоровья. Больше некуда поехать бедным или баранины сильно хочется. В Монголию езжайте.

Профиль пользователя Валерий Мешалкин
Валерий Мешалкин

Этих ублюдков родили те ублюдки которые в 90-х унижали,убивали,насиловали русских по национальному признаку и не понесли наказания. Безнаказанность порождает беспредел в отношении русских по всему постсоветскому пространству. Так что спасение утопающих,дело рук самих утопающих,держаться нужно вместе,спина к спине.