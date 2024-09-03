Загадка разгадана: Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид Ирэн ОрлонскаяАрхеологи обнаружили, как древние египтяне умудрялись перемещать и устанавливать огромные камни, полагаясь исключительно на примитивные инструменты, не сравнимые с современными технологиями.
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