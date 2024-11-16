Светличную похоронят на Троекуровском кладбище

Актриса Светлана Светличная , о смерти которой стало известно о субботу, будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов РФ.
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