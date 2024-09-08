Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

МГ

Малик Гумеров

Народ , не выучивший историю , не сделавший выводы .... = проходит уроки снова и снова ! Не доходит ... значит дойдет только через приключения на задницу ! "времена маккартизма в 50-тые годы" - смертельный страх что и к ним нагрянет социализм , паразитов всех санируют , закопают ! Процессы повторяются .... ! Только сколько жизней угроблено , сколько средств истрачено , развитие общества отброшено на 100 лет назад ! СССР - народ сумели закабалить , разграбить , ...... ! Исторические уроки кровавы ! Только геноцид 90-х унес жизней 47 млн. советских людей и сегодня продолжает ..... !