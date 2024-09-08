ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети.
Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию
Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо написано!
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15 час.
Морис Едроп
История повторяется, времена маккартизма в 50-тые годы
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
Народ , не выучивший историю , не сделавший выводы .... = проходит уроки снова и снова ! Не доходит ... значит дойдет только через приключения на задницу ! "времена маккартизма в 50-тые годы" - смертельный страх что и к ним нагрянет социализм , паразитов всех санируют , закопают ! Процессы повторяются .... ! Только сколько жизней угроблено , сколько средств истрачено , развитие общества отброшено на 100 лет назад ! СССР - народ сумели закабалить , разграбить , ...... ! Исторические уроки кровавы ! Только геноцид 90-х унес жизней 47 млн. советских людей и сегодня продолжает ..... !
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12 час.
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