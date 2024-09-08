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Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо написано!
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15 час.
Морис Едроп
История повторяется, времена маккартизма в 50-тые годы
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
Народ , не выучивший  историю , не  сделавший выводы .... = проходит уроки снова и снова !  Не доходит ... значит  дойдет только через приключения на задницу !                                                    &quot;времена маккартизма в 50-тые годы&quot; - смертельный страх  что и к ним нагрянет социализм , паразитов всех санируют , закопают !                                                                                                        Процессы повторяются .... !                 Только  сколько  жизней угроблено , сколько  средств истрачено , развитие общества отброшено на 100 лет назад !                                          СССР - народ  сумели  закабалить , разграбить , ...... !  Исторические уроки кровавы !   Только геноцид 90-х унес жизней 47 млн. советских людей и сегодня  продолжает ..... !
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12 час.

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