🚨 Два человека пострадали в ДТП в Севастополе По информации УМВД России по городу, вчера произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Honda.
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🚨 Два человека пострадали в ДТП в Севастополе По информации УМВД России по городу, вчера произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Honda.