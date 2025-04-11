Арабика или робуста? Врач Титова: доказано, что кофе отодвигает старость

Научно обосновано — кофе помогает отсрочить старость. Об этом aif.ru рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова:— Микробиом, представляющий собой совокупность бактерий, населяющих различные участки тела, играет ключевую роль в нашем здоровье.