АиФ Кухня

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Арабика или робуста? Врач Титова: доказано, что кофе отодвигает старость

Арабика или робуста? Врач Титова: доказано, что кофе отодвигает старость

Научно обосновано — кофе помогает отсрочить старость. Об этом aif.ru рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова:— Микробиом, представляющий собой совокупность бактерий, населяющих различные участки тела, играет ключевую роль в нашем здоровье.

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