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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский фотограф вошел в жюри международного конкурса снимков дикой природы

Алтайский фотограф вошел в жюри международного конкурса снимков дикой природы

Евгений Борисов признался, что для него это большая честь Снимки Евгения Борисова, занимавшие призовые места на "Золотой черепахе" два последних года / Фото: Telegram-канал "Фотограф дикой природы" Алтайский фотограф дикой природы Евгений Борисов вошел в жюри международного конкурса фотографии "Золотая черепаха".

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