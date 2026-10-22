“Farmers angry over high diesel prices and spiking fertilizer costs who voted thrice for Donald Trump are questioning their allegiance not only to him — but the GOP,” Politico reports.
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