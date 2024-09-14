📹❗️На протяжении уже более чем 3 суток, после многочисленных артподготовок из РСЗО 9К57 "Ураган" и ствольной артиллерии, а также ударов планирующими ФАБ-500М-62 и ФАБ-1500М-54 по огневым позициям и фортификационым узлам на галлереях, перегрузках и в административных зданиях, штурмовые ротно-тактические подразделенияи группировки войск "Восток" предпринимают попытки штурма ключевого укрепрайона на Угледарском операционном направлении - шахты "Южнодонбасская №3".