79-е массовое убийство с начала года произошло в Соединённых Штатах. 28 февраля в столице штата Калифорния Сакраменто мужчина прямо в […] The post «Не доставайтесь вы никому»: в США отец застрелил собственных дочерей appeared first on Медиакратия.