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«Не доставайтесь вы никому»: в США отец застрелил собственных дочерей

«Не доставайтесь вы никому»: в США отец застрелил собственных дочерей

79-е массовое убийство с начала года произошло в Соединённых Штатах. 28 февраля в столице штата Калифорния Сакраменто мужчина прямо в […] The post «Не доставайтесь вы никому»: в США отец застрелил собственных дочерей appeared first on Медиакратия.

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