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Что делать с яйцами после Пасхи: 3 простых и полезных рецепта салатов

Что делать с яйцами после Пасхи: 3 простых и полезных рецепта салатов

Сытный перекус в жаркую погоду фото: Shutterstock/Fotodom.ruПасха прошла, но у многих остались вареные яйца, которые хочется поскорей съесть, чтобы они не испортились (мы, кстати, писали что готовые яйца долго не хранятся).

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