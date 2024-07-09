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Бывшего бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство матери трёх детей в Приморье

Бывшего бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство матери трёх детей в Приморье

Большая трагедия произошла в маленьком селе Анучино Приморского края.Тихая поляна у реки, которая среди местных жителей пользовалось популярностью для отдыха, оказалась местом жестокого убийства, в котором нем был замешан бывший боец ЧВК "Вагнер".

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