Бывшего бойца ЧВК "Вагнер" осудили за убийство матери трёх детей в Приморье

Большая трагедия произошла в маленьком селе Анучино Приморского края.Тихая поляна у реки, которая среди местных жителей пользовалось популярностью для отдыха, оказалась местом жестокого убийства, в котором нем был замешан бывший боец ЧВК "Вагнер".