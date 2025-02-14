Машины времени: иностранные марки автомобилей могут вернуться в РФ

Потенциальное потепление отношений России и США, а также возможный очередной виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином могут радикально изменить российский автомобильный рынок, считают его участники.
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