Царьград

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США открыли ящик Пандоры: эксперт объяснил, что значит обстрел консульства в Ираке

США открыли ящик Пандоры: эксперт объяснил, что значит обстрел консульства в Ираке

Ранее СМИ сообщили о том, что Иран нанёс ракетные удары по американскому консульству в Ираке. В беседе с Reuters корреспондент иранского государственного ТВ заявил, что целью было уничтожение дислоцированных в регионе "секретных израильских баз".

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