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    С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!  Поздравляю наших ребят с этим великим ДНЕМ!!    ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДА ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!  ...С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ...

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Владимир Путин. Поздравление по случаю Дня защитника Отечества."Уважаемые товарищи, друзья!Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!  Поздравляю наших ребят с этим великим ДНЕМ!!    ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДА ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!   Чтобы домой вы вернулись живыми и здоровыми к своим мамочкам, женам, деткам!!!
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