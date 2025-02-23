С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

лл

лина любимцева

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!! Поздравляю наших ребят с этим великим ДНЕМ!! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДА ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!! Чтобы домой вы вернулись живыми и здоровыми к своим мамочкам, женам, деткам!!!