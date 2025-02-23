Владимир Путин. Поздравление по случаю Дня защитника Отечества."Уважаемые товарищи, друзья!Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Комментарии
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лл
лина любимцева
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!! Поздравляю наших ребят с этим великим ДНЕМ!! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДА ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!! Чтобы домой вы вернулись живыми и здоровыми к своим мамочкам, женам, деткам!!!
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