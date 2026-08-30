Педагог Екатерина Логвинова поедет покорять Москву

Преподаватель ДШИ им. Д.Б. Кабалевского Екатерина Логвинова второй раз победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».
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