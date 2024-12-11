Губернатор Владимиров наградил школьников Ставрополья за победу в олимпиаде

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в церемонии награждения педагогов и школьников по итогам всероссийской олимпиады школьников 2023–2024 учебного года.
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