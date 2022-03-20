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Кендрик Перкинс: «Травма Стефа Карри – это крах надежд «Уорриорз» на чемпионство»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что травма лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри означает крах надежд команды на победу в нынешнем чемпионате.

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