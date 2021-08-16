В России предложили перевести суррогатное материнство в государственные клиники

В России предложили запретить суррогатное материнство в коммерческих медучреждениях. Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о применении данной формы только в государственных клиниках.
В России предложили запретить суррогатное материнство в коммерческих медучреждениях. Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о применении данной формы только в государственных клиниках.
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