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Владимирские новости

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Муромец получил 12,5 лет за сбыт крупной партии наркотиков

Муромец получил 12,5 лет за сбыт крупной партии наркотиков

Мужчина, ранее судимый за наркотики, организовал 14 тайников с метадоном и был задержан при попытке сделать новые «закладки».

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