Возвращение РПЛ, второе сотрясение Кузнецова, ФФККР подала списки кандидатов для отбора к ОИ, Родригао ушел из «Зенита» и другие новости

1. Дождались – РПЛ вернулась в мороз и жуткий ветер в Каспийске, где «Локомотив» в самой концовке спасся от поражения от «Динамо».
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