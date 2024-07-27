Власти России развивают автомобильный туризм: что изменится?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Что простым водителям даст утвержденная недавно концепция развития автомобильного туризма до 2035 года?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:– В деталях – пока не очень понятно, их только начали прорабатывать.