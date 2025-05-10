Зеленский, Ватикан и дипломатические границы: почему заявление Будапешта нельзя игнорировать Ирина ВальковаОбращение президента Украины Владимира Зеленского к новоизбранному папе римскому Льву XIV вызвало резкую реакцию на международной арене.
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