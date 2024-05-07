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Антонов назвал учения ядерных сил РФ вынужденным ответом на политику Запада

Антонов назвал учения ядерных сил РФ вынужденным ответом на политику Запада

Проведение в РФ учений с целью отработки применения нестратегического ядерного оружия принято является вынужденной ответной мерой на создание Западом неприемлемых угроз безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Учения желательно привязать к конкретной территории,например к Англии.Стать у острова, десятком ядерных подводнок,провести учебные залпы парой десятков ракет .Так будет предметной и полезней для флота,страны и мира.
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