Антонов назвал учения ядерных сил РФ вынужденным ответом на политику Запада

Проведение в РФ учений с целью отработки применения нестратегического ядерного оружия принято является вынужденной ответной мерой на создание Западом неприемлемых угроз безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии