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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимов о 12 голах Даку: «Если добавит в концентрации и будет играть все 90 минут на своем уровне, забьет намного больше»

Рахимов о 12 голах Даку: «Если добавит в концентрации и будет играть все 90 минут на своем уровне, забьет намного больше»

Форвард «Рубина» забил победный гол в матче Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0). Всего в 24 играх текущего турнира на его счету 12 голов, нападающий делит 3-е место в гонке бомбардиров с Эсекиэлем Барко («Спартак»).

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