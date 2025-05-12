Рахимов о 12 голах Даку: «Если добавит в концентрации и будет играть все 90 минут на своем уровне, забьет намного больше»

Форвард «Рубина» забил победный гол в матче Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0). Всего в 24 играх текущего турнира на его счету 12 голов, нападающий делит 3-е место в гонке бомбардиров с Эсекиэлем Барко («Спартак»).