В Омской области сегодня похоронят молодого контрактника Сергея Шахматова, погибшего год назад. Парню было всего 23 года, он окончил школу в 2017 году.
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В Омской области сегодня похоронят молодого контрактника Сергея Шахматова, погибшего год назад. Парню было всего 23 года, он окончил школу в 2017 году.